بعكازين.. كريم فؤاد يؤازر منتخب مصر أمام الإمارات ببطولة كأس العرب

كريم فؤاد
كريم فؤاد
إسلام مقلد

حرص كريم فؤاد لاعب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، على الحضور مع بعثة المنتخب إلى استاد لوسيل بقطر استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

وحرص فؤاد رغم إصابته على مساندة زملائه في المنتخب، وظهر اللاعب ممسكا بعكازين للسير بهما، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الكويت في الجولة الأولى وغيابه حتى 6 أسابيع.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تشكيل المنتخب لمواجهة الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، والمقرر إقامتها على استاد لوسيل في قطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيي زكريا

خط الوسط:

محمد النني - غنام محمد - عمرو السولية

خط الهجوم:
مصطفى سعد ميسي - إسلام عيسي - مروان حمدي

البدلاء:

محمد عواد - على لطفي - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود الونش - هادي رياض - محمد مجدي أفشة - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - محمد شريف

مواجهة مصر والإمارات

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب ثاني مبارياته في النسخة الحادية عشرة للبطولة عندما يواجه منتخب الإمارات على ملعب لوسيل في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، ويُدير اللقاء الحكم السويدي جلين نيبرج.

ويدخل منتخب مصر لقاء اليوم وفي رصيده نقطة واحدة يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب مناصفة مع منتخب الكويت بعد أن تعادلا (1 – 1) في الجولة الأولى مساء الثلاثاء الماضي.

فيما يحتل منتخب الإمارات المصنف العاشر آسيوياً و67 عالمياً المركز الرابع دون رصيد؛ بعد أن خسر أمام منتخب الأردن (1 – 2) مساء الأربعاء في ختام منافسات الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة، متأثراً بالنقص العددي؛ بعد طرد لاعبه خالد إبراهيم في الدقيقة الثامنة عشرة.

عناصر المدرب المخضرم حلمي طولان اختتموا تحضيراتهم للقاء الليلة؛ بإجراء التدريب الرئيسي مساء أمس، وباتوا في كامل الجاهزية للمواجهة التي تمثل لهم منعرجا مهما في طريق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

حيث يضاعف الفوز من حظوظهم في تحقيق أولى أهدافهم في البطولة كخطوة في طريق ذهابهم لأبعد مدى بعد أن بلغوا المربع الذهبي في الظهور السابق في قطر أيضاً تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي يقود المنتخب العماني في هذه النسخة.

على الجانب الآخر يُدرك الروماني كوزمين أولاريو أنه ولاعبوه مطالبون بالفوز في هذا اللقاء؛ لإنعاش آمالهم في بلوغ ربع النهائي ومصالحة الجماهير المحلية التي لا زالت تعيش تحت وقع صدمة الخروج من تصفيات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام منتخب العراق في البصرة (1 – 2) في الملحق الآسيوي رغم تقدمه في النتيجة بهدف كايو لوكاس.

