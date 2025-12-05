سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس

حالة الطقس..نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من شرق البلاد.

حالة الطقس.. سحب عالية تغطي مناطق من شرق البلاد

قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، يكون أجواءًه باردة في الصباح الباكر مائلة للبرودة ليلًا، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس..أمطار خفيفة ببعض المحافظات

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، صباحا شهد استمرار لتواجد الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى ساعات الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، موضحةً أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما تظهر سحب منخفضة، خلال الطقس اليوم، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة جدًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد، دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

وتتراوح سرعة الرياح، خلال الطقس اليوم بين 20 و50 كم/س على أغلب المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، خاصة سيناء وبعض مناطق البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 14

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 – الصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 – الصغرى 14

سيناء ومحافظة البحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 16

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد حالة متوسطة وارتفاع أمواج بين 1.75 و2.25 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع أمواج بين 1.5 و2 متر.