الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رمال وأتربة بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

عواصف ترابية
عواصف ترابية
البهى عمرو

 قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع اليوم حدوث نشاط رياح بأغلب محافظات الجمهورية، وأن نشاط الرياح قد يكون مثيرا لـ بعض الرمال والأتربة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أنها تحذر أصحاب مرضى الحساسية، وطالبت بتوخي الحذر في أثناء الخروج من البيت.

ولفتت إلى أن الرمال المثارة قد تكون خفيفة لكن ستكون موجودة بـ السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومدن القناة، ولذلك على الجميع أخذ الاحتياطات قبل النزول من البيت. 

وتتوقع الأرصاد الجوية انخفاضاً في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، يشمل مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما يُتوقع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بشكل عام.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم


وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إلى جانب وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما حالة البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من 1.5 الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون الحالة معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 25 - 14
العاصمة الادارية 26 - 13
6 اكتوبر 26 - 12
بنهــــا 25 -14
دمنهور 24 - 13
وادى النطرون 25 - 14
كفر الشيخ 24 - 13
المنصورة 24 - 13
الزقازيق 25 - 14
شبين الكوم 24 - 13
طنطا 24 - 12
دمياط 25 - 16
بورسعيد 26 - 17
الإسماعيلية 27 - 14
السويس 26 - 13
العريش 30 - 14
رفح 28 - 13

مرسيدس
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
زراعة الشرقية
استدعاء رام
