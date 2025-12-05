قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

تستعد شركة مرسيدس-بنز لتقديم تحديث منتصف العمر (Facelift) لسيارتها السيدان الفاخرة الرائدة، S-Class (الجيل W223)، بعد مرور ما يقرب من نصف عقد على إطلاق الجيل الحالي في سبتمبر 2020. 

وعلى عكس الإجراءات المتبعة من قبل معظم المصنعين لإخفاء تفاصيل سياراتهم التجريبية، اختارت مرسيدس-بنز نهجًا مغايرًا ومثيرًا للدهشة، حيث ظهرت S-Class المحدثة وهي ترتدي تمويهًا ذهبيًا ساطعًا.

تمويه "الذهب" وشعار “140 عامًا من الابتكار”

أظهرت الصور التجسسية لسيارة S-Class المحدثة جرأة غير مسبوقة في التمويه. 

فبدلاً من إخفاء السيارة بالكامل، قامت مرسيدس-بنز بتغطيتها بكسوة ذات لون ذهبي فاقع وملفت للنظر. والأكثر لفتًا هو أن الشركة كانت فخورة بعرض عبارة "140 years of innovation" (140 عامًا من الابتكار) على هذه الكسوة. 

تؤكد هذه الإشارة أن التحديث القادم لـ S-Class سيركز بشكل كبير على تقديم تقنيات وميزات جديدة متطورة، مما يعزز مكانة السيارة كقائدة للابتكار في فئة السيارات الفاخرة.

على الرغم من التمويه، تشير التغييرات التصميمية إلى تركيز واضح على تحديث الواجهة الأمامية والخلفية: ستتميز S-Class بتصميم أمامي منقح، مع شبكة أمامية مضاءة وأكبر حجمًا من الطراز الحالي، مما يجعل السيارة أكثر وضوحًا وحضورًا على الطريق. 

ومن المتوقع أن تحصل السيارة على مجموعة جديدة من المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED. 

وتشير التوقعات إلى أن هذه المصابيح ستحمل توقيع العلامة التجارية المميز على شكل النجمة الثلاثية الرؤوس (Three-pointed Star). 

وعلى الرغم من أن بقية الهيكل الخارجي لا يزال مغطى، فمن غير المستغرب أن تكون التغييرات على الهيكل العام والخطوط الجانبية دقيقة وغير جذرية، حيث يركز التحديث على التفاصيل الأمامية والخلفية.

موعد إطلاق مرسيدس  S-Class المتوقع

نظرًا لأن الجيل W223 متوفر في الأسواق منذ عام 2021، فقد حان الوقت المناسب لتحديثه. 

تشير التقارير إلى أن مرسيدس-بنز تخطط للكشف الرسمي عن طراز S-Class المحدث في النصف الثاني من عام 2025 أو ربما في وقت مبكر من عام 2026، ليواصل المنافسة في فئته لعدة سنوات قادمة.

