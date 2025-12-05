قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجاى كابومبو موادايامفيتا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطنى بجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا.

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة  وعلى هامش فعاليات اليوم الختامى للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ).

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بالسيد أحمد معلم فقى وزير الدفاع لجمهورية الصومال الديمقراطية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أودوا يوسف راجى قائد القوات المسلحة الصومالية .


وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، كذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بمختلف المجالات العسكرية .


كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة باللواء سيرافين ندونج مبا نكارا رئيس أركان القوات المسلحة لدولة غينيا الإستوائية ، وذلك بحضور اللواء كانديدو نوكوج إنغونى مشاما نائب وزير الدفاع الوطنى ، كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق موسى بارومو رئيس أركان الجيوش بدولة النيجر ، وتناولت اللقاءات بحث دعم علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة .


وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الإجراءات الختامية للمعرض قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة حيث أعرب عن تقديره للمشاركة الفعالة وكافة الإجراءات التنظيمية التى ساهمت فى ظهور هذه النسخة بالمستوى المتميز والذى حظى باهتمام دولى واسع على مدار فعالياته .


كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية على عدد من الأجنحة بالمعرض مشيراً إلى أهمية هذا المعرض فى دعم التعاون والشراكات العسكرية بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة ، وحرص كافة الأوساط العسكرية على متابعة كل ما هو جديد فى مجالات الصناعات الدفاعية خلال هذه النسخة .

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع الكونغو بلغاريا القيادة العامة للقوات المسلحة التعاون العسكرى

