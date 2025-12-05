قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج

الطلاق
الطلاق
هاجر هانئ

حذر الدكتور أحمد زناته، زميل كلية الأطباء الملكية بأيرلندا والزمالة البريطانية في الغدد الصماء والسكر، من جهل شائع يؤدي لمشاكل زوجية كبيرة، وصلت لطلاق بعض العرائس بعد أسابيع وأحيانا أيام قليلة من الزواج.

وقال أحمد زناته إن هناك حالات لعرايس تعرضن للاتهام والضرب والفضائح لأن عمر الحمل حسب تقرير الطبيب يكون أقدم من تاريخ الزواج بأيام، رغم أن طريقة حساب الحمل طبيا تبدأ من أول يوم لآخر دورة شهرية، وليس من يوم حدوث الإخصاب.

وأوضح زميل كلية الأطباء الملكية بأيرلندا والزمالة البريطانية في الغدد الصماء والسكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،  أن الزوجة قد تتزوج في اليوم الـ15 من الدورة، ثم يحدث الحمل بعدها بيوم أو اثنين، لكنها عندما تكتشف حملها يحسب عمر الجنين شهر كامل، رغم مرور أسبوعين فقط على الزواج.

وأكد في منشوره أن هذا اللبس يحدث بسبب عدم معرفة هذه المعلومة، وأحيانا خطأ من الأطباء حديثي التخرج في طريقة شرح عمر الحمل للأزواج، ما يؤدي إلى مشاكل وخراب بيوت.

ونصح الطبيب بضرورة نشر الوعي وتوضيح هذه النقطة لتجنب الاتهامات والشك وسوء الفهم بين الأزواج.

طلاق الزواج مشاكل زوجية الحمل عمر الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

كيا سيلتوس موديل 2027

شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد