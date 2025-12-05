طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج

حذر الدكتور أحمد زناته، زميل كلية الأطباء الملكية بأيرلندا والزمالة البريطانية في الغدد الصماء والسكر، من جهل شائع يؤدي لمشاكل زوجية كبيرة، وصلت لطلاق بعض العرائس بعد أسابيع وأحيانا أيام قليلة من الزواج.

وقال أحمد زناته إن هناك حالات لعرايس تعرضن للاتهام والضرب والفضائح لأن عمر الحمل حسب تقرير الطبيب يكون أقدم من تاريخ الزواج بأيام، رغم أن طريقة حساب الحمل طبيا تبدأ من أول يوم لآخر دورة شهرية، وليس من يوم حدوث الإخصاب.

وأوضح زميل كلية الأطباء الملكية بأيرلندا والزمالة البريطانية في الغدد الصماء والسكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن الزوجة قد تتزوج في اليوم الـ15 من الدورة، ثم يحدث الحمل بعدها بيوم أو اثنين، لكنها عندما تكتشف حملها يحسب عمر الجنين شهر كامل، رغم مرور أسبوعين فقط على الزواج.

وأكد في منشوره أن هذا اللبس يحدث بسبب عدم معرفة هذه المعلومة، وأحيانا خطأ من الأطباء حديثي التخرج في طريقة شرح عمر الحمل للأزواج، ما يؤدي إلى مشاكل وخراب بيوت.

ونصح الطبيب بضرورة نشر الوعي وتوضيح هذه النقطة لتجنب الاتهامات والشك وسوء الفهم بين الأزواج.