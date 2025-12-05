قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأدوية والأعشاب.. طرق علاج ارتجاع المريء

ارتجاع المرئ
ريهام قدري

ارتجاع المريء هو حالة يحدث فيها ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة وأعراض أخرى مثل صعوبة البلع والسعال المزمن أحيانًا.

 هناك عدة طرق لعلاجه تعتمد على شدة الحالة:
1. تغييرات نمط الحياة
رفع الرأس أثناء النوم: وضع وسادة أو رفع رأس السرير بـ 15–20 سم لتقليل ارتجاع الحمض أثناء النوم.
تجنب بعض الأطعمة والمشروبات: مثل الأطعمة الدهنية، الحارة، الشوكولاتة، القهوة، المشروبات الغازية، والطماطم.
تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من وجبات كبيرة تُجهد المعدة.
تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرة: الانتظار 2–3 ساعات قبل النوم.
الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يزيد الضغط على المعدة والمريء.
الإقلاع عن التدخين والكحول: لأنها تضعف الصمام بين المعدة والمريء.
2. الأدوية
مضادات الحموضة:  الأكثر فعالية لعلاج الالتهاب الناتج عن الارتجاع.
أدوية تحفيز حركة المعدة، في حالات معينة لتحسين حركة المعدة والمريء.


3. العلاجات الجراحية (في الحالات الشديدة)
تكميم الصمام (Fundoplication): شد الصمام بين المعدة والمريء لمنع الارتجاع.
زرع أجهزة داعمة: مثل جهاز LINX الذي يحيط بالمريء السفلي لتقليل الارتجاع.
4. علاجات طبيعية مساعدة
تناول الزنجبيل أو الشاي العشبي بكميات معتدلة.
مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الوجبات لتحفيز إفراز اللعاب الذي يقلل الحمض.
تجنب التوتر والقلق، حيث إنهما يزيدان الأعراض.

ارتجاع المريء طرق ارتجاع المرئ المرئ

