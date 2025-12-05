شاب ينهي حياته بحبة الغلة السامة في مطروح

شهدت محافظة مطروح واقعة مؤلمة بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عامًا على إنهاء حياته عن طريق تناول حبة الغلة السامة داخل منزل أسرته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوصول الشاب إلى مستشفى مطروح العام في حالة حرجة، بعد الاشتباه في تناوله مادة شديدة السمية.

وعلى الفور انتقل فريق طبي لمحاولة إسعافه، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتأثير السم القاتل.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب استغل انشغال أسرته وتناول حبة الغلة المعروفة بخطورتها وسرعة تأثيرها القاتل. وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة، كما استمعت لأقوال الأسرة التي أكدت أنها فوجئت بالواقعة ولم تلاحظ أي مؤشرات سابقة.

وتكثف النيابة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة .