محافظات

جامعة مطروح تختتم فعاليات المبادرة الرئاسية تمكين لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

خلال فاعليات المبادرة بجامعة مطروح
خلال فاعليات المبادرة بجامعة مطروح
ايمن محمود

اختتمت جامعة مطروح فعاليات المبادرة الرئاسية “تمكين”، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك خلال الفعالية الختامية التي نظّمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور عمرو المصري رئيس الجامعة، والدكتورة ميسة البياع مدير المركز، بعنوان: “الإعاقات الخفية والوصمة الاجتماعية”.

وقدّمت الورشة الختامية الدكتورة غادة صابر أبو العطا أستاذ الصحة النفسية والقائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، حيث ناقشت مفهوم الإعاقات غير المرئية وتأثير الوصمة الاجتماعية على الطلاب، مؤكدة أهمية بناء بيئة جامعية داعمة تراعي التنوع وتكافؤ الفرص.

كما استعرضت الدكتورة ميسة البياع، أبرز أعمال المركز خلال الفصل الدراسي، والتي شملت خدمات الدعم الأكاديمي والتهيئة البيئية والتكنولوجية ومتابعة الحالات وتيسير الامتحانات للطلاب ذوي الإعاقة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الجهات المجتمعية، من بينهم الدكتور حمد خالد شعيب ممثلاً عن قصر ثقافة مطروح باعتباره ضيفًا مشاركًا من خارج الجامعة، إلى جانب منسقي المركز وطلاب الجامعة.

وأكدت جامعة مطروح أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لجهودها في دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة داخل المجتمع الجامعي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق  نظّمت إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح زيارة ميدانية إلى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2025” بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشارك في الزيارة عدد من طلاب وطالبات الجامعة، وذلك ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها جامعة مطروح لتعزيز معارف الطلاب وربطهم بالمستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا الدفاعية.

وتجوّل الطلاب خلال الزيارة داخل أجنحة المعرض التي ضمّت أحدث الابتكارات في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة، والطائرات بدون طيار، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي، إلى جانب الاطلاع على التجارب الدولية المشاركة في المعرض.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة التي وفّرت لهم فرصة حقيقية للتعرّف عن قرب على واحدة من أهم الفعاليات الدفاعية في المنطقة، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تسهم في توسيع آفاقهم وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

