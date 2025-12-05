ننشر الحصر العددي للمرشحين بالدائرة الثالثة الملغاة بانتخابات مجلس النواب بأسيوط

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة في محافظة أسيوط، حصر أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في الدائرة الثالثة الملغاة ومقرها مركز الفتح، تشمل مراكز أبنوب، الفتح، ساحل سليم، البداري وقسم أسيوط الجديدة.

يأتي ذلك برئاسة المستشار فتحي عبدالرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة ، وعضوية المستشار أسامة محمد رشاد موسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد محمد الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

يتنافس على النظام الفردي 18 مرشحاً من ضمنهم 2 مستقبل وطن 1 حماه وطن 2 حزب العدل 1 حزب المؤتمر 12 فردي مستقل 2 سيدات 12 فردي مستقل ويمثل الدائرة 3 مقاعد بالنظام الفردي، كما تضم الدائرة الثالثة 139 لجنة فرعية وبها 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة .

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي:

عصام العمدة 34,835 احمد حسين جودة 39,065

علي سيد معوض 43,205 خليل منون 12,391

هاني حسن طلبة 8707 سيد حسن سيد 4725

احمد سيد شاكر 6891 محمد شمتان3429

اماني الليثي 19714اسامه عوض 9131 سيد زناتي 4567ممدوح الملاخ 7723حموده محيسن 5635

شرف عبدالوهاب 7035 نعمان احمد نعمان 19703

محمد حسن عطية 22468 صادق ارمنيوس 1388 اسماء مصطفي 1144، محمد عبدالمنعم العمده 22,468.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن هذه النتائج تمثل حصرا أوليا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح ولا تعد إعلانا للنتيجة النهائية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة لاعلان النتائج الرسميه بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.