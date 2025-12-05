قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

أكد علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أن المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم ستكون شرسة، إلا أن الأهلي يظل المرشح الأول للتتويج باللقب.

 وقال في تصريحات لبرنامج أحمد شوبير إن مشوار البطولة ما زال طويلًا، لكن “الحساب للأهلي واجب دائمًا”، موضحًا أن جماهير القلعة الحمراء تمثل ضغطًا كبيرًا يجعل الفريق في حالة تركيز دائم. وشدد على أن مدرب الأهلي لا بد أن يستمتع بهذه الضغوط لأنها جزء من طريق الفوز بالبطولات.

وأضاف أن الفوز دون أداء يمثل مشكلة لأي فريق، لأن جماهير الأهلي لا ترضى سوى بالمكسب مع المتعة الكروية.

ترتيب المنافسين.. وسيراميكا بين الكبار

وأشار ماهر إلى أن بيراميدز يأتي في المرتبة الثانية في حظوظ الفوز بالدوري، يليه الزمالك، ثم سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي. مؤكّدًا أن فريقه أصبح منافسًا يُحسب له حساب بين الفرق الكبيرة. وأوضح أن توقف الدوري أثّر على استعدادات سيراميكا، وأن الفريق سيواجه ضغط مباريات قويًا عند استئناف البطولة، ما يستدعي دعم الصفوف في انتقالات يناير.

السوبر أمام الأهلي.. “كنت أطالب بحقي فقط”

وعاد ماهر للحديث عن خسارة فريقه لقب السوبر أمام الأهلي، معبرًا عن حزنه بسبب قرار الحكم محمود البنا في ركلة الجزاء محل الجدل. وقال إن الكرة لمست يد لاعب الأهلي مرتين وكان يجب احتساب المخالفة، مضيفًا: “لو كانت لصالح الأهلي لاحتُسبت… الحكام يتعرضون لضغوط كبيرة”.

وأكد أنه لم يهاجم الأهلي يومًا: “أنا ابن النادي… والمطالبة بحقي ليست هجومًا”.

أفضل العناصر في مصر.. واختيارات شخصية

وكشف علي ماهر عن رؤيته للأفضل داخل الكرة المصرية، معتبرًا علاء عبد العال وتامر مصطفى وأحمد سامي وعماد النحاس أفضل المدربين حاليًا. واختار تريزيجيه كأفضل لاعب، وسعد سمير كأفضل مدافع، بينما رأى أن مصطفى شوبير هو أفضل حارس “لأنه يجيد اللعب بقدميه”، مع إشادته بمحمد بسام ومحمد الشناوي.

بيكهام والعودة المحتملة

وختم ماهر تصريحاته بالتأكيد، أن عودة أحمد رمضان “بيكهام” في يناير تبقى مسؤولية الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه لديه رغبة واضحة في العودة وأنه سيكون إضافة قوية لسيراميكا إذا تمت الصفقة.


 

