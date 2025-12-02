مينا ماهر: الكل بيحب شيكابالا

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة خاصة لـ اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي G.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الكل بيحب شيكابالا ".

وكان قد أكد تامر بجاتو نجم الأهلي السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق هو آخر لاعبي الدوري المصري الموهوبين.

وقال بجاتو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هناك ارقام مبالغ فيها للاعبي الدوري المصري الممتاز واتمنى تطبيق قانون اللعب المالي النظيف .

وأضاف :لو أطبق ده أعلى لاعب في مصر ياخد مليون جنيه حتى ولو في الأهلي ، لأن النادي هيكون مرتبط بسقف معين.

وتابع: مفيش لاعب فلتة، كان آخر حاجة شيكابالا، لكن دلوقتي الكل شبه بعض، ممكن فيه حتة زيادة هو إمام عاشور .

وواصل: مروان عطية هو الآخر من أفضل اللاعيبة اللي ممكن يكون فيه حتة زيادة، ولو شيلنا مروان عطية من الملعب الأهلي يخسر.