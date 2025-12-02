قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا قبل انطلاق مباراة منتخب مصر

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لشيكابالا قبل انطلاق مباراة منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


وكتب الدردير :" للتاريخ يا شيكابالا , للتاريخ يا أسد , للتاريخ ياكينج".

تشكيل منتخب مصر 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الكويت الذي ينطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

التشكيل جاء على النحو التالي:

محمد بسام (23) ’ أكرم توفيق (12) ’ رجب نبيل (5) ’ ياسين مرعي (3) ’ يحيي زكريا (21) ’ محمد النني (17) ’ عمرو السولية (14) ’ غنام محمد (19) ’ مصطفي سعد "ميسي" (20) ’ إسلام عيسى (8) ’ محمد شريف (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم فؤاد (7) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ مروان حمدي (18).

عمرو الدردير لشيكابالا تشكيل منتخب مصر التشكيل الأساسي منتخب الكويت عمرو السولية محمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

غزة

مصابون بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي غزة

أخبار التوك شو

أخبار توك شو: الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات..الوطنية : لا تستر على مخالفة أو خارج عن القانون في انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب

إقبال ملحوظ من الجالية المصرية بالأردن للتصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد