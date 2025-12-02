منتخب مصر يخلد ذكرى أحمد رفعت في كأس العرب

خلد منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، ذكرى الراحل أحمد رفعت، الذي تألق في آخر نسخة بالبطولة عام 2021.

ونشر اتحاد الكرة المصري عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا لقميص أحمد رفعت بالرقم 7، داخل غرفة الملابس.

وخُلدت ذكرى النجم الراحل، بتعليق على صور قميصه داخل غرفة الملابس: "دائمًا حاضر معنا.. قميص أحمد رفعت في غرفة ملابس منتخبنا باستاد لوسيل".

ويواجه منتخب مصر نظيره الكويت، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العرب، لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك كل من: الأردن والإمارات.