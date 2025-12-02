إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة لـ منتخب مصر.. ماذا قال؟

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة خاصة لـ منتخب مصر قبل بدء مباراة كأس العرب اليوم.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالتوفيق لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان في كأس العرب.. ثقتنا كبيرة في الرجالة إننا نظهر بأفضل شكل، ونوصل لأبعد نقطة ونتوَّج باللقب باذن الله ".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الكويت الذي ينطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

التشكيل جاء على النحو التالي:

محمد بسام (23) ’ أكرم توفيق (12) رجب نبيل (5) ياسين مرعي (3) يحيي زكريا (21) محمد النني (17) عمرو السولية (14) غنام محمد (19) مصطفي سعد "ميسي" (20) إسلام عيسى (8) محمد شريف (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) محمد عواد (16) أحمد هاني (2) كريم فؤاد (7) كريم العراقي (4) محمود حمدي "الونش" (15) هادي رياض (6) محمد مجدي "أفشة" (22) ميدو جابر (11) محمد مسعد (13) حسام حسن (9) مروان حمدي (18).