سلة الاتحاد السكندرى تستأنف تدريباتها استعداداً للجزيرة

يستأنف الفريق الأول لكرة السلة فى نادى الاتحاد السكندرى، تدريباته الجماعية تحت قيادة الإسبانى اوسكار، تحضيراً لمواجهة نادى الجزيرة والمقررة بين الفريقين يوم الجمعة 12 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدى لبطولة دورى أليانز الممتاز لكرة السلة، موسم 2025/2026.

ويخوض الفريق السكندرى أولى مواجهات الدور التمهيدى لبطولة الدورى العام الممتاز لكرة السلة، سعيا لتحقيق أول انتصار له فى البطولة خاصة بعد خسارة لقب بطولة دورى المرتبط لصالح النادى الاهلى.

وكان الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى، أعلن موعد انطلاق مباريات دورى دورى أليانز الممتاز لكرة السلة، والذى تم تحديده بناء على ترتيب دورى المرتبط الذى توج به النادى الأهلي.

ومن المقرر أن تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذهاب فى الفترة من 12 ديسمبر الجارى إلى 9 يناير المقبل، بينما تقام مباريات العودة فى الفترة من. 12 إلى 26 يناير أيضا.

ويقام الدور التمهيدى من 8 جولات تقام مباريات الجولة الأولى يوم 12 ديسمبر ومباريات العودة 12 يناير.