خالد طلعت يعلق على خسارة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على خسارة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن بطولة كأس مصر .

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مفاجأة مدوية.. الاتحاد السكندري يودع كأس مصر مبكرا بالهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام كهرباء الإسماعيلية”.

سلامة والجماهير ..كارت أحمر من الاتحاد السكندري لتامر مصطفي

ودع فريق الاتحاد السكندري بطولة كأس مصر، بعد هزيمته أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32.

وسادت حالة من الغضب بين صفوف مجلس إدارة الاتحاد السكندري تجاه المدير الفني للفريق الأول تامر مصطفي بعد الخروج المبكر من بطولة كأس مصر.

ويحاول مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تفادي غضب جماهير زعيم الثغر بعد الخروج المبكر من بطولة كأس مصر وتعثر الفريق في بطولة الدوري المصري.

وعلم صدى البلد من أحد المصادر داخل الاتحاد السكندري، عن اتجاه النادي لرحيل تامر مصطفى عن قيادة الفريق خلال الساعات المقبلة وتوفير مدرب آخر .

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري يدرس البدائل في الوقت الحالي بمساهمة عامر حسين المرشح لتولي ملف الكرة بنادي الاتحاد.



وتأزم موقف تامر مصطفى داخل الاتحاد السكندري بعد الهزيمة من الجونة في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

ورفض تامر مصطفى حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد والجونة.



وغادر تامر مصطفى ستاد الإسكندرية في سيارته الخاصة، دون الخروج مع الجهاز المعاون واللاعبين، بعد الهتافات التي تعرض لها الفريق من الجماهير.

وتعرض تامر مصطفي لانتقادات واسعة من جماهير الاتحاد بعد الخروج المبكر من بطولة كأس مصر، والتي طالبت برحيله ورحيل الصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الماضية .

وتساءلت جماهير الاتحاد السكندري عن موقف محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري من تامر مصطفى بعد تزايد الأزمات داخل الفريق الأول دون النظر إلى مصير الفريق.