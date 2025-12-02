شاهد.. قميص أحمد رفعت داخل غرفة ملابس منتخب مصر قبل مباراة الكويت

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة لقميص الراحل أحمد رفعت من داخل غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد لوسيل قبل مباراة الكويت عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الكويت الذي ينطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

التشكيل جاء على النحو التالي:

محمد بسام (23) ’ أكرم توفيق (12) ’ رجب نبيل (5) ’ ياسين مرعي (3) ’ يحيي زكريا (21) ’ محمد النني (17) ’ عمرو السولية (14) ’ غنام محمد (19) ’ مصطفي سعد "ميسي" (20) ’ إسلام عيسى (8) ’ محمد شريف (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم فؤاد (7) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ مروان حمدي (18).