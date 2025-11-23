حسن مصطفى: عقلية شيكابالا أهدرت موهبته.. وزيزو وإمام عاشور لو مشيوا من الأهلي مش هيتأثروا

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا كان بإمكانه الوصول إلى مكانة أعلى مما وصل لها بكثير.



وقال مصطفى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: شيكابالا في حته تانيه واحسن من زيزو بكتير ، ولولا تفكير شيكابالا كان هيكون في حته تانية.

واضاف: زيزو لاعيب كبير قوي ، و زيزو في الزمالك هو زيزو الأهلي.

وتابع: زيزو لو مشي من الأهلي مش هيتأثر، وإمام عاشور لو مشي برضو الأهلي مش هيتاثر

وأردف: مصطفى شوبير موهوب والشناوي مصنوع وتطور نفسه، الشناوي يكمل الموسم ويكتفي به سواء الاحتراف في الخليج او الاعتزال.