أول تعليق من شيكابالا على مشاركته في حفل جوائز الأفضل بأفريقيا

شارك محمود شيكابالا، لاعب الزمالك السابق ورئيس نادي G الحالي، جمهوره صورة برفقة فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ، من مراسم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وعلق شيكابالا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "شكرا على الدعوة، كاف".



دعوه شيكابالا لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2025

وكان قد حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق على اصطحاب زوجته على السجادة الحمراء في حفل جوائز الكاف 2025 بالمغرب.

تلقى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2025.