30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
رياضة

شيكابالا بصحبة زوجته في حفل جوائز الكاف

شيكابالا وزوجته
شيكابالا وزوجته
حسام الحارتي

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق على اصطحاب زوجته على السجادة الحمراء  في حفل جوائز الكاف 2025 بالمغرب.


تلقى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2025.

وكشفت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر 2025، عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في العالم، خلال الحفل المقرر إقامته 28 ديسمبر المقبل في دبي.

محمد صلاح يتصدر الترشيحات

تصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المرشحين للفوز بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم لعام 2025.

كما يتواجد نادي بيراميدز ضمن قائمة الفرق المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم.

ويضم الحفل هذا العام توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، فيما تنطلق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر، ويعتمد اختيار الفائزين على تصويت الجمهور ولجنة تحكيم جلوب سوكر.

أفضل مهاجم:
محمد صلاح، جوليان ألفاريز، عثمان ديمبلي، سيرهو جيراسي، فيكتور جيوكيريس، إيرلينج هالاند، ألكسندر إيزاك، فينيسيوس جونيور، هاري كين، كفاراتسخيليا، روبرت ليفاندوفسكي، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، رافينيا، بوكايو ساكا، لامين يامال.

أفضل لاعب:
محمد صلاح، عثمان ديمبلي، جيانلويجي دوناروما، ديزيري دوي، فيكتور جيوكيريس، إيرلينج هالاند، أشرف حكيمي، ألكسندر إيزاك، فينيسيوس جونيور، هاري كين، كفاراتسخيليا، روبرت ليفاندوفسكي، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، سكوت مكتوميناي، نونو مينديز، مايكل أوليس، كول بالمر، بيدري، رافينيا، ديكلان رايس، فابيان رويز، فيتينيا، فلوريان فيرتز، لامين يامال.

محمود عبد الرازق شيكابالا نادي الزمالك جوائز الكاف المغرب محمود عبد الرازق محمد صلاح

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
