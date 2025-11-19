شيكابالا بصحبة زوجته في حفل جوائز الكاف

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق على اصطحاب زوجته على السجادة الحمراء في حفل جوائز الكاف 2025 بالمغرب.



تلقى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2025.

وكشفت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر 2025، عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في العالم، خلال الحفل المقرر إقامته 28 ديسمبر المقبل في دبي.

محمد صلاح يتصدر الترشيحات

تصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المرشحين للفوز بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم لعام 2025.

كما يتواجد نادي بيراميدز ضمن قائمة الفرق المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم.

ويضم الحفل هذا العام توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، فيما تنطلق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر، ويعتمد اختيار الفائزين على تصويت الجمهور ولجنة تحكيم جلوب سوكر.

أفضل مهاجم:

محمد صلاح، جوليان ألفاريز، عثمان ديمبلي، سيرهو جيراسي، فيكتور جيوكيريس، إيرلينج هالاند، ألكسندر إيزاك، فينيسيوس جونيور، هاري كين، كفاراتسخيليا، روبرت ليفاندوفسكي، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، رافينيا، بوكايو ساكا، لامين يامال.

أفضل لاعب:

محمد صلاح، عثمان ديمبلي، جيانلويجي دوناروما، ديزيري دوي، فيكتور جيوكيريس، إيرلينج هالاند، أشرف حكيمي، ألكسندر إيزاك، فينيسيوس جونيور، هاري كين، كفاراتسخيليا، روبرت ليفاندوفسكي، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، سكوت مكتوميناي، نونو مينديز، مايكل أوليس، كول بالمر، بيدري، رافينيا، ديكلان رايس، فابيان رويز، فيتينيا، فلوريان فيرتز، لامين يامال.