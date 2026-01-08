​السجن المشدد 5 سنوات لـ مزارع البرث بعد سقوط ترسانته و مخدراته في قبضة أمن نويبع

​في جلسةٍ غلب عليها الحسم القانوني، سطرت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر وأحمد مختار أبو إسماعيل، كلمة النهاية في تفاصيل القضية رقم 1081 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، حيث قضت بمعاقبة الشاب الفلسطيني "سامي. أ" البالغ من العمر 21 عاماً، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك إثر إدانته بحيازة سلاح ناري وذخائر ومواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.



​وتعود فصول القصة إلى منتصف شهر أغسطس من عام 2025، حينما كانت دورية أمنية تجوب منطقة "الديونة" التابعة لدائرة قسم شرطة نويبع لتفقد الحالة الأمنية؛ لتستوقف أنظار رجال الأمن سيارة رابضة على جانب الطريق تحمل لوحات معدنية رقم "ج ن ف 2593"، وبداخلها شخص انهمك في عد حزمة كبيرة من الأموال، وما إن اقترب القوة الأمنية من نافذة السيارة حتى تكشفت ملامح الجريمة؛ حيث ظهرت فوهة سلاح ناري ممتدة بوضوح على المقعد الخلفي للسيارة.

​وباستيقاف الشاب وسؤاله عن هويته، تبين أنه فلسطيني الجنسية ويعمل في إحدى مزارع الزيتون بمنطقة "البرث" في شمال سيناء، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على سلاح آلي "سريع الطلقات" عيار (7.62×39) وخزينة تحوي 10 طلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 18,325 جنيهاً وهاتف محمول وقطعة كبيرة من جوهر "الحشيش" المخدر، ليعترف المتهم عقب تضييق الخناق عليه بأن السلاح كان رفيقه "للدفاع عن النفس"، وأن الأموال المضبوطة هي حصيلة تجارته في السموم، بينما احتفظ بقطعة الحشيش لغرض التعاطي، مشيراً إلى استئجاره تلك السيارة من شمال سيناء لتسهيل تحركاته وتوزيع المواد المخدرة بين مدن المحافظة.



​وبعد تحقيقات موسعة أجراها وكيل النائب العام بنويبع، محمد تامر، أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي تداولت الواقعة في جلساتها، لتنطق اليوم بحكمها المتقدم بعدما اطمأن وجدانها لثبوت التهم المنسوبة للمتهم، مع استمرار التحفظ على السيارة والمضبوطات وإيداع المبلغ المالي خزينة المحكمة، لتنطوي بذلك صفحة نشاطه الإجرامي خلف قضبان السجن المشدد.

