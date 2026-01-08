قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك "أولد ترافورد"؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
فن وثقافة

الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور

سارة عبد الله

شيّعت جنازة الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، اليوم بحضور كبار الشخصيات العامة.

موعد صلاة الجنازة

وأقيمت مراسم صلاة الجنازة على المفكر مراد وهبة في كنيسة مار مرقس كليوباترا - بميدان صلاح الدين في مصر الجديدة اليوم الخميس الساعة الواحدة ظهرًا.

وُلد مراد وهبة جبران في 13 أكتوبر عام 1926 بمدينة أسيوط، ونشأ في بيئة ثقافية أتاحت له مبكرًا الاحتكاك بأسئلة الفكر والمعرفة. درس الفلسفة في جامعتي القاهرة وعين شمس، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية، ليبدأ بعدها رحلة أكاديمية طويلة ومؤثرة، عمل خلالها أستاذًا للفلسفة بجامعة عين شمس، وأسهم في تكوين أجيال متعاقبة من الطلاب والباحثين.

لم يكن مراد وهبة مجرد أستاذ جامعي تقليدي، بل كان مفكرًا إشكاليًا بامتياز، انخرط في معارك فكرية شاقة دفاعًا عن العقلانية والتنوير، رافضًا كل أشكال التوظيف الأيديولوجي للدين أو الفلسفة أو الثقافة. وقد تميز مشروعه الفكري بالانحياز الصريح إلى الفلسفة بوصفها أداة لتحرير الوعي، لا لتبرير السلطة أو تكريس الخضوع.

ويُعد وهبة المؤسس والرئيس للجمعية الدولية لابن رشد والتنوير، التي أسسها عام 1994، واضعًا نصب عينيه استعادة التراث العقلاني العربي، وفي القلب منه فكر ابن رشد، باعتباره ركيزة أساسية لأي مشروع نهضوي حديث. وقد لعبت الجمعية دورًا مهمًا في فتح نقاشات فكرية عميقة حول قضايا العقل، والحداثة، والعلاقة بين الدين والدولة، والتسامح، وحرية الإبداع.

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

