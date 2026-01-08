قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
أزمة في اجتماع الزمالك .. أحمد سليمان يرفض الحضور
فن وثقافة

رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص

رامي وحيد
رامي وحيد
أحمد البهى

كشف الفنان رامي وحيد، عن حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم حلم العمر.

وأوضح رامي وحيد، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه لم يعلن عن تقديم جزء ثانٍ من العمل، وإنما قام شخص من محبي الفيلم بعمل «ستوري» يعلن فيها عن رغبته في تقديم جزء ثانٍ من العمل، وقام بالإشارة إليَّ أنا وحمادة هلال في هذا المنشور، وهذا الأمر يحدث كثيرًا، ولكن هذا المنشور وجد تفاعلًا كبيرًا، وقد قمت بإعادة نشره.

وتابع رامي وحيد: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من العمل، لأنه ما زال في وجدان المشاهد، وسعيد بالتأثير الذي أحدثه العمل رغم مرور تلك السنوات.

وأضاف رامي وحيد، أن أمنيتي بتقديم جزء ثانٍ من العمل تعتمد على أن يكون بنفس جودة الجزء الأول، فأنا بشكل عام لست مع فكرة تقديم أجزاء متتالية من الأعمال الناجحة، إلا في حال أن الأحداث تستحق ذلك، كمسلسل «سلسال الدم»، والذي كانت أحداثه تتحمل ذلك، وظل يتمتع بالنجاح في جميع مواسمه، حيث كان يعتمد على كاتب كبير هو مجدي صابر.

الفنان رامي وحيد فيلم «حلم العمر» حلم العمر حمادة هلال

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

دورة باكستان

إعداد الداعية المعاصر: دورة تدريبية لأئمة ودعاة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح "21" مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

"البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

اليوم.. "البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

