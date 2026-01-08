رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص

كشف الفنان رامي وحيد، عن حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم حلم العمر.

وأوضح رامي وحيد، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه لم يعلن عن تقديم جزء ثانٍ من العمل، وإنما قام شخص من محبي الفيلم بعمل «ستوري» يعلن فيها عن رغبته في تقديم جزء ثانٍ من العمل، وقام بالإشارة إليَّ أنا وحمادة هلال في هذا المنشور، وهذا الأمر يحدث كثيرًا، ولكن هذا المنشور وجد تفاعلًا كبيرًا، وقد قمت بإعادة نشره.

وتابع رامي وحيد: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من العمل، لأنه ما زال في وجدان المشاهد، وسعيد بالتأثير الذي أحدثه العمل رغم مرور تلك السنوات.

وأضاف رامي وحيد، أن أمنيتي بتقديم جزء ثانٍ من العمل تعتمد على أن يكون بنفس جودة الجزء الأول، فأنا بشكل عام لست مع فكرة تقديم أجزاء متتالية من الأعمال الناجحة، إلا في حال أن الأحداث تستحق ذلك، كمسلسل «سلسال الدم»، والذي كانت أحداثه تتحمل ذلك، وظل يتمتع بالنجاح في جميع مواسمه، حيث كان يعتمد على كاتب كبير هو مجدي صابر.