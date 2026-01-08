عصام السيد يكشف أسرار مسيرته وعشقه للمسرح القومي في "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، المخرج الكبير عصام السيد والذي يعد أحد أعمدة المسرح المصري والعربي وصاحب البصمة المميزة فى الإخراج ومعه ابنه الموهوب أحمد والذي نجح في تحقيق التواصل الفنى مع الجمهور بموهبتة المتميزة.

ويتحدث المخرج عصام السيد خلال اللقاء عن بدايته الفنية وأول مسرحية أخرجها وعشقه للمسرح القومي وعلاقته بنخبة من النجوم ومنهم محمود ياسين ولينين الرملي وسميحة ايوب وعلي الحجار ودوره في اكتشاف عدد من النجوم، وأيضا الشخصية التي أثرت فيه.

كما يكشف عن رأيه في تجربة مسرح مصر ولماذا لم يمثل او يفكر في خوض تجربة الإخراج الدرامي، وأيضا يتحدث عن حياته الخاصة وأسرته.

كما يتحدث نجله الفنان الشاب احمد عن بدايته الفنيه وتجربته في استاند اب كوميدي واول عمل يشارك به وتجربته الناجحة في فيلم سيكو سيكو وايضاً الشاطر ومسلسل عايشة الدور.

ويكشف خلال اللقاء عن خوضها تجربة الإخراج والكتابة قبل اتجاه للتمثيل وأقرب الافلام القصيرة الي قلبه والتي أخرجها وهل يتمني مشاركة والدته الفنانة حنان منصور في عمل فني.

كما يتحدث عن زواجه من الفنانة سلمي ماهر واخر أعماله التي قام بتصويرها ومنها مسلسل كتالوج.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل علي شاشة قناة الحياة.

