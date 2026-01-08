قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عصام السيد يكشف أسرار مسيرته وعشقه للمسرح القومي في "واحد من الناس"

واحد من الناس
واحد من الناس
أحمد البهى

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، المخرج الكبير عصام السيد  والذي يعد أحد أعمدة المسرح المصري والعربي  وصاحب البصمة المميزة فى الإخراج ومعه  ابنه الموهوب أحمد والذي نجح في تحقيق التواصل الفنى مع الجمهور بموهبتة المتميزة.

ويتحدث المخرج عصام السيد خلال اللقاء عن بدايته الفنية وأول مسرحية أخرجها وعشقه للمسرح القومي وعلاقته بنخبة من النجوم ومنهم محمود ياسين ولينين الرملي وسميحة ايوب وعلي الحجار ودوره في اكتشاف عدد من النجوم، وأيضا الشخصية التي أثرت فيه.

كما يكشف عن رأيه في  تجربة مسرح مصر  ولماذا لم يمثل او يفكر في خوض تجربة الإخراج الدرامي، وأيضا يتحدث عن حياته الخاصة وأسرته.

كما يتحدث نجله الفنان الشاب احمد عن بدايته الفنيه وتجربته في استاند اب كوميدي واول عمل يشارك به وتجربته الناجحة في فيلم سيكو سيكو وايضاً الشاطر ومسلسل عايشة الدور.

ويكشف خلال اللقاء عن خوضها تجربة الإخراج والكتابة قبل اتجاه للتمثيل وأقرب الافلام القصيرة الي قلبه والتي أخرجها وهل يتمني مشاركة والدته الفنانة حنان منصور في عمل فني.

كما يتحدث عن زواجه من الفنانة سلمي ماهر واخر أعماله التي قام بتصويرها ومنها مسلسل كتالوج.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل علي شاشة قناة الحياة.
#أهل_الميديا

واحد من الناس برنامج واحد من الناس المخرج الكبير عصام السيد عصام السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

ترشيحاتنا

أرشيفية

تحرك شاحنات القافلة 112 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أرشيفية

الجيش السوري يعلن مقتل عنصر من «قسد» بحي الشيخ مقصود

صورة أرشيفية

الصحة في حلب: 9 مصابين جراء استهداف قسد الأحياء المدنية

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد