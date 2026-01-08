اليوم .. طرح جوازة ولا جنازة بالسينمات السعودية

تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، اليوم، فيلم جوازة ولا جنازة.

ويُعد الفيلم التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.