تعرف على إيرادات فيلم" كولونيا" في أولي ايام عرضه بالسينمات

حقق فيلم كولونيا، من بطولة أحمد مالك ايرادات متوسطة في أولي ايام عرضه بالسينمات المصرية.

حيث حصد فيلم كولونيا ايرادات وصلت الي 257,747 جنيها في اولي ايام عرضه بالسينمات.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات، حيث فاز بـ جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصل الفنان أحمد مالك على جائزة الإنجاز الإبداعي عن دوره في الفيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي.

كما واصل «كولونيا» حصد الجوائز، إذ فاز بـ الجائزة الكبرى وجائزة سيني أوروبا في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط – سينما ميد، إلى جانب جائزة أفضل ديكور التي حصل عليها عاصم علي من أيام قرطاج السينمائية.

فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة الحالية، لما حققه من صدى نقدي وجماهيري واسع قبل طرحه التجاري في دور العرض.