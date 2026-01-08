هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، فيديو لهنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تغني أغنية لوالدتها “ علي بالي”.

وأثني الجمهور علي اداء وصوت هنا، مؤكدين انها موهوبة مثل والدتها النجمة شيرين عبد الوهاب.

طمأنت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها فى مصر والوطن العربى على حالتها الصحية.

ونشرت شيرين بيانًا عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» قالت فيه: «جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربى أنا بخير الحمد لله وفى بيتى، وكل الكلام اللى بيتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتى الصحيه كلام غير صحيح».

وتابعت: جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الإشاعات السخيفة.