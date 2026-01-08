الإفتاء حرمتها شرعاً.. ماذا تفعل مشروبات الطاقة في جسمك؟

مازال الجدل ثائرا حوّل مشروبات الطاقة بعد حديث أمين دار الإفتاء المصرية عن حرمانيتها نظراً لما تسببه من ضرر بالغ على صحة الإنسان، خاصة وان هناك العديد من الأبحاث أثبتت أضرار مشروبات الطاقة على الجسم .

هل مشروبات الطاقة حرام ؟

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المتزايد حول الحكم الشرعي لتناول مشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات ذات التأثير الصحي المحتمل، مؤكدة أن المعيار الفاصل في هذا الأمر هو ثبوت الضرر من عدمه، انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تُعلي من قيمة حفظ النفس وصيانة الجسد من الأذى.

سبب تحريم مشروبات الطاقة

وأوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة وضعت إطارا عاما يحكم كل ما يدخل جسم الإنسان من مأكولات ومشروبات، مستندة إلى قاعدة قرآنية راسخة هي: «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، وهي قاعدة تضبط السلوك الصحي للمسلم وتمنع تعاطي ما يثبت ضرره.

وأكد أمين الفتوى أن أي مشروب أو مادة يُثبت الطب الحديث ضررها المؤكد على صحة الإنسان لا يجوز شرعا تناولها، مشددا على أن الحكم يصل إلى التحريم القاطع إذا ثبت أن هذه المشروبات تُلحق أذى بالجسد أو تُفاقم المرض أو تُهدد السلامة الصحية.

وبعد هذا الحديث عن خطورة مشروبات الطاقة و ما تفعله بجسم الإنسان يصل لضرر بالغ ويعتبر حرام شرعاً، نستعرض لكم أبرز أضرار مشروبات الطاقة وتأثيرها على الجسم ..

ماذا يفعل مشروب الطاقة بالجسم ؟

تحتوي مشروبات الطاقة على العديد من المكونات التي قد تسبب أضرارًا صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في القلب، واضطرابات النوم، والجفاف، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ومشاكل في الصحة العقلية، بالإضافة إلى إمكانية الإدمان عليها.

١- كشفت عدة دراسات أن هذه المشروبات قد تحسن من اليقظة وردود الفعل على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل تحمل أضرارا بالغة على أجهزة الجسم المختلفة.



٢- تسبب مشروبات الطاقة عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد تصيبك بالسكتات الدماغية والسكتات القلبية المفاجئة في بعض الحالات.

٣- يؤثر الكافيين الزائد بشكل مباشر على الجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى الأرق، القلق، الصداع، واضطرابات المزاج، وصولا إلى الهلوسة في أسوأ السيناريوهات.

٤- يؤدي الإفراط في استهلاك السكر والمواد الحمضية الموجودة في هذه المشروبات إلى زيادة خطر السمنة، والإصابة بالسكري من النوع الثاني.

٥- تسبب مشروبات الطاقة مشاكل هضمية وأيضية متعددة.

٦- يتسبب السكر والحمضيات الموجودة في مشروبات الطاقة في تآكل الأسنان وتسوسها.

٧-تسبب هشاشة العظام، وتلف الكبد، وتؤثر على وظائف الجهاز العصبي والدوري والهضمي والكلى.

مشروب الطاقة تسبب أمراض القلب بنسبة 20%

أطلق عدد من خبراء التغذية تحذيراً شديد اللهجة بشأن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة التي أصبحت جزءاً من حياة الشباب اليومية.

وأوضحوا أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة جداً من الكافيين والسكر، مما يسبب اضطرابات خطيرة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

وتشير دراسات طبية حديثة إلى أن تناول عبوة واحدة من مشروب الطاقة يومياً قد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة ٢٠٪ على المدى الطويل. كما تؤثر هذه المشروبات سلباً في جودة النوم، وتؤدي إلى القلق والتوتر واضطرابات التركيز.