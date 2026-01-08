قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
خدمات

الإفتاء حرمتها شرعاً.. ماذا تفعل مشروبات الطاقة في جسمك؟

اضرار مشروبات الطاقة
اضرار مشروبات الطاقة
رشا عوني

مازال الجدل ثائرا حوّل مشروبات الطاقة بعد حديث أمين دار الإفتاء المصرية عن حرمانيتها نظراً لما تسببه من ضرر بالغ على صحة الإنسان، خاصة وان هناك العديد من الأبحاث أثبتت أضرار مشروبات الطاقة على الجسم

هل مشروبات الطاقة حرام ؟ 

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المتزايد حول الحكم الشرعي لتناول مشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات ذات التأثير الصحي المحتمل، مؤكدة أن المعيار الفاصل في هذا الأمر هو ثبوت الضرر من عدمه، انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تُعلي من قيمة حفظ النفس وصيانة الجسد من الأذى.

مشروبات الطاقة حرام 

سبب تحريم مشروبات الطاقة

وأوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة وضعت إطارا عاما يحكم كل ما يدخل جسم الإنسان من مأكولات ومشروبات، مستندة إلى قاعدة قرآنية راسخة هي: «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، وهي قاعدة تضبط السلوك الصحي للمسلم وتمنع تعاطي ما يثبت ضرره.

وأكد أمين الفتوى أن أي مشروب أو مادة يُثبت الطب الحديث ضررها المؤكد على صحة الإنسان لا يجوز شرعا تناولها، مشددا على أن الحكم يصل إلى التحريم القاطع إذا ثبت أن هذه المشروبات تُلحق أذى بالجسد أو تُفاقم المرض أو تُهدد السلامة الصحية.

 

أضرار مشروبات الطاقة 

وبعد هذا الحديث عن خطورة مشروبات الطاقة و ما تفعله بجسم الإنسان يصل لضرر بالغ ويعتبر حرام شرعاً، نستعرض لكم أبرز أضرار مشروبات الطاقة وتأثيرها على الجسم ..

ماذا يفعل مشروب الطاقة بالجسم ؟ 

تحتوي مشروبات الطاقة على العديد من المكونات التي قد تسبب أضرارًا صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في القلب، واضطرابات النوم، والجفاف، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ومشاكل في الصحة العقلية، بالإضافة إلى إمكانية الإدمان عليها. 

اضرار مشروبات الطاقة 

أضرار مشروبات الطاقة على الصحة

١- كشفت عدة دراسات أن هذه المشروبات قد تحسن من اليقظة وردود الفعل على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل تحمل أضرارا بالغة على أجهزة الجسم المختلفة.


٢- تسبب مشروبات الطاقة عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد تصيبك بالسكتات الدماغية والسكتات القلبية المفاجئة في بعض الحالات.

٣-  يؤثر الكافيين الزائد بشكل مباشر على الجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى الأرق، القلق، الصداع، واضطرابات المزاج، وصولا إلى الهلوسة في أسوأ السيناريوهات.

 

٤- يؤدي الإفراط في استهلاك السكر والمواد الحمضية الموجودة في هذه المشروبات إلى زيادة خطر السمنة، والإصابة بالسكري من النوع الثاني. 

أضرار مشروبات الطاقة 

٥- تسبب مشروبات الطاقة  مشاكل هضمية وأيضية متعددة. 

٦-   يتسبب السكر والحمضيات الموجودة في مشروبات الطاقة في تآكل الأسنان وتسوسها.

٧-تسبب هشاشة العظام، وتلف الكبد، وتؤثر على وظائف الجهاز العصبي والدوري والهضمي والكلى. 

مشروب الطاقة تسبب أمراض القلب بنسبة 20%

أطلق عدد من خبراء التغذية تحذيراً شديد اللهجة بشأن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة التي أصبحت جزءاً من حياة الشباب اليومية.

 وأوضحوا أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة جداً من الكافيين والسكر، مما يسبب اضطرابات خطيرة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

وتشير دراسات طبية حديثة إلى أن تناول عبوة واحدة من مشروب الطاقة يومياً قد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة ٢٠٪ على المدى الطويل. كما تؤثر هذه المشروبات سلباً في جودة النوم، وتؤدي إلى القلق والتوتر واضطرابات التركيز.

