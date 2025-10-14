تحذير طبي.. مشروبات الطاقة خطر يهدد صحة القلب والمخ

أطلق عدد من خبراء التغذية تحذيراً شديد اللهجة بشأن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة التي أصبحت جزءاً من حياة الشباب اليومية.

وأوضحوا أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة جداً من الكافيين والسكر، مما يسبب اضطرابات خطيرة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

وتشير دراسات طبية حديثة إلى أن تناول عبوة واحدة من مشروب الطاقة يومياً قد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة ٢٠٪ على المدى الطويل. كما تؤثر هذه المشروبات سلباً في جودة النوم، وتؤدي إلى القلق والتوتر واضطرابات التركيز.

الأطباء شددوا على ضرورة استبدالها بمشروبات طبيعية مثل عصائر الفاكهة الطازجة أو الماء بالليمون، لتزويد الجسم بالطاقة بطريقة صحية وآمنة. كما طالبوا أولياء الأمور بمراقبة استهلاك أبنائهم لتلك المنتجات التي تسوّق نفسها بطرق جذابة رغم مخاطرها الصحية الجسيمة.