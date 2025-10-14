أسعار اللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 استقرارًا واضحًا في الأسواق ، خصوصًا في منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة ومنافذ وطنية ومحلات الجزارة، وسط متابعة حكومية مستمرة لضبط الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.



أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

جاءت الأسعار في الأسواق على النحو التالي:

سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا.

سجل سعر اللحم الكندوز نحو 410 جنيهات.

سجل سعر اللحوم البتلو نحو 420 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 420 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

جاءت الأسعار داخل منافذ وزارة الزراعة كما يلي:

سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

تأتي هذه الأسعار في ظل جهود الحكومة لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، مع متابعة رئيس الوزراء الدورية للإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم وضبط الأسواق.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

وفي منافذ وطنية، جاءت الأسعار اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 كما يلي:

سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الأسماك اليوم استقرارًا واضحًا في الأسواق، وتراوحت الأسعار على النحو التالي:

بلطي درجة أولى: من 76 إلى 80 جنيهًا.

بلطي درجة ثانية: من 71 إلى 75 جنيهًا.

بلطي أسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا.

فيليه بلطي: من 75 إلى 275 جنيهًا.

قشر بياض: من 190 إلى 290 جنيهًا.

بياض أملس بلدي درجة أولى: من 140 إلى 240 جنيهًا.

بياض أملس درجة ثانية (خليجي – بحيرة ناصر – مزارع): من 80 إلى 120 جنيهًا.

قراميط/شيلان: من 30 إلى 70 جنيهًا.

ثعابين: من 100 إلى 600 جنيه.

مكرونة سويسي: من 90 إلى 190 جنيهًا.

برانيس إسكندراني: من 90 إلى 190 جنيهًا.

مكرونة مجمدة: من 30 إلى 60 جنيهًا.

سمك موسى: من 250 إلى 350 جنيهًا.

سبيط/كاليماري/سابيا: من 250 إلى 350 جنيهًا.

سمك قرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

حدادي: من 30 إلى 50 جنيهًا.

كابوريا: من 60 إلى 240 جنيهًا.

مرجان درجة أولى: من 180 إلى 220 جنيهًا.

مرجان درجة ثانية: من 100 إلى 170 جنيهًا.

مرجان مجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

بربون درجة أولى: من 250 إلى 320 جنيهًا.

بربون درجة ثانية: من 170 إلى 230 جنيهًا.

بربون مجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

الأسماك الفاخرة والجمبري

دنيس: من 275 إلى 375 جنيهًا.

جمبري جامبو: من 890 إلى 990 جنيهًا.

جمبري درجة أولى: من 760 إلى 860 جنيهًا.

جمبري درجة ثانية: من 120 إلى 160 جنيهًا.

استمرار الاستقرار في الأسواق

يأتي استقرار أسعار اللحوم والأسماك اليوم ليؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تحقيق توازن الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مع توقع استمرار هذا الاستقرار.