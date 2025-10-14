ضبط طن ونصف لحوم وسكر مجهولي المصدر خلال حملات تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، حملاتها على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تمكنت حملة تموينية بمركز المحمودي، بإشراف ورئاسة هيثم العشري، رئيس الرقابة التموينية، ورفقة حسن الاخضر، من مراقبة الأغذية، وبهاء الدين مصطفى، من الرقابة والمتابعة بالمحافظة، من ضبط نصف طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق.

كما تم ضبط 2 طن أعلاف بإجمالي 50 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر بدون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق، وضبط طن سكر أبيض مجهول المصدر بدون أي مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق.

وحررت الحملة محضر لعدم وجود شهادات صحية، وحررت 4 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدد 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية.