ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
الكنائس المصرية تدعم قرارات الرئيس السيسي لوقف الحرب على غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط طن ونصف لحوم وسكر مجهولي المصدر خلال حملات تموينية بالبحيرة

ساندي رضا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، حملاتها على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تمكنت حملة تموينية بمركز المحمودي، بإشراف ورئاسة هيثم العشري، رئيس الرقابة التموينية، ورفقة حسن الاخضر، من مراقبة الأغذية، وبهاء الدين مصطفى، من الرقابة والمتابعة بالمحافظة، من ضبط نصف طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق.

كما تم ضبط 2 طن أعلاف بإجمالي 50 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر بدون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق، وضبط طن سكر أبيض مجهول المصدر بدون أي مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق.

وحررت الحملة محضر لعدم وجود شهادات صحية، وحررت 4 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدد 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية.

البحيرة تموين البحيرة حملات تموين سكر

