عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي 14 ديسمبر في 3 مواد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025.

بينما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد التقييم النهائي "الترم الاول" للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026.

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

موعد امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في موعد امتحانات نصف العام 2026 ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن موعد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026 ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما عن موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات نصف العام 2026 تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية إعداده وإعلانه ، فلن يكون جدول امتحانات نصف العام 2026 موحدا على مستوى الجمهورية مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و جدول امتحانات الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم : سوف يراعي جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )