قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
رسميا الٱن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي 14 ديسمبر في 3 مواد
هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
دعاء الرزق في الصباح.. 4 آيات تنفي الفقر عن بيتك وبيوت الجيران
إلبسوا الشتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا
ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
رئيس لبنان: أبلغوا العالم بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي 14 ديسمبر في 3 مواد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026  من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025.

بينما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد التقييم النهائي "الترم الاول"  للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026.

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

موعد امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في موعد امتحانات نصف العام 2026  ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن موعد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026  ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما عن موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات نصف العام 2026 تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية إعداده وإعلانه ، فلن يكون جدول امتحانات نصف العام 2026 موحدا على مستوى الجمهورية مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و جدول امتحانات الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم : سوف يراعي جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم  عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

وزارة التربية والتعليم الأول والثاني الابتدائي التقييم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

ترشيحاتنا

الاهلي

ياسر ريان: جراديشار لا يرتقى لقيادة هجوم الأهلي

الاهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيا

منتخب مصر الثاني

أبو الدهب: علامة استفهام حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد