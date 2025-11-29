كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية

في أول تعليق له على واقعة إهانة معلمة الإسكندرية ، شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن كرامة المعلّم خط أحمر

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي ، أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.

وزير التعليم يتحرك .. قرارات عاجلة لرد كرامة المعلمة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

ماذا حدث ؟

وكانت قد انتشرت الواقعة من خلال فيديو تم تصويره من داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية ، يكشف عن قيام مجموعة من الطلاب يرقصون أمام إحدى المعلمات و يوجهون إليها اهانات بشكل فج

وماكان من المعلمة إلا أن صورت المشهد لتستغيث ، وظهر صوتها في الفيديو وهي تردد عبارات “اطلعوا لو سمحتو برة وهاعرف مين سلطتكو تعملو كدة "

بعد ذلك فوجئت المعلمة بأن الطلاب يقومون بإحضار سلة المهملات و يلقونها امامها بشكل في اهانة متعتمدة

وقالت المعلمة في الفيديو : ده بلاغ مني و الطلبة دي لازم تتحاسب