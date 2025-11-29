قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

في أول تعليق له على واقعة إهانة معلمة الإسكندرية ، شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن كرامة المعلّم خط أحمر

 وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي ، أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.

وزير التعليم يتحرك .. قرارات عاجلة لرد كرامة المعلمة

 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

 إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

ماذا حدث ؟

وكانت قد انتشرت الواقعة من خلال فيديو تم تصويره من داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية ، يكشف عن قيام مجموعة من الطلاب يرقصون أمام إحدى المعلمات و يوجهون إليها اهانات بشكل فج

وماكان من المعلمة إلا أن صورت المشهد لتستغيث ، وظهر صوتها في الفيديو وهي تردد عبارات “اطلعوا لو سمحتو برة وهاعرف مين سلطتكو تعملو كدة "

بعد ذلك فوجئت المعلمة بأن الطلاب يقومون بإحضار سلة المهملات و يلقونها امامها بشكل في اهانة متعتمدة

وقالت المعلمة في الفيديو : ده بلاغ مني و الطلبة دي لازم تتحاسب 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد