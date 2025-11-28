قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
أخبار البلد

بعد فيديو إهانة معلمة بالفصل| أمهات مصر: نطالب بتدخل التعليم بإجراءات حاسمة

فيديو إهانة معلمة بالفصل
فيديو إهانة معلمة بالفصل
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، أنها تابعت الفيديو المتداول من داخل إحدي مدارس محافظة الإسكندرية، والذي ظهر فيه تجاوز من بعض الطلاب تجاه مُعلّمة أثناء الحصة، قائلة: هذا المشهد مؤسف ولا يليق بالمعلم ولا بالمدرسة ولا بالعملية التعليمية كلها.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  في بيان لها : إن احترام المعلّم واجب على كل طالب، والمدرسة يجب أن تكون مكانًا يحفظ كرامة المعلّم ويضمن بيئة منضبطة تساعده على أداء رسالته.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل السريع، ومراجعة الإشراف داخل المدرسة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار هذه المواقف، والعمل على تعزيز قيم الانضباط والاحترام داخل الفصول.

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  أن التربية هي الدور الأساسي لأولياء الأمور لتشكيل سلوك الأبناء داخل المدرسة، فالقيم التي يكتسبها الطالب من البيت تنعكس مباشرة على تعامله مع المعلم وزملائه.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  أن الطريقة التي يتحدث بها الأب أو الأم عن المعلم أمام أبنائهم يترتب عليها شكل احترامهم له، لذلك من المهم أن يغرس كل ولي أمر داخل أبنائه معنى التقدير والتهذيب، وأن المدرسة ليست مكانًا للضحك أو الفوضى، بل بيئة لتعلّم المعرفة وتكوين الشخصية.

ودعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم بشكل مستمر، والتحدث معهم بوضوح عن مسؤولياتهم وكيفية التعبير عن آرائهم دون تجاوز أو إساءة، مؤكدة أن التواصل الهادئ بين الأسرة والمدرسة هو الطريق الصحيح لمعالجة أي سلوك غير منضبط.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أن تربية الأبناء على احترام المعلم ليست مجرد تعليمات مدرسية، بل قيمة أخلاقية تساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على احترام الآخرين والحفاظ على بيئته التعليمية.

ماذا حدث ؟

وكان قد تداول عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فيديو يكشف قيام عددا من الطلاب بالرقص داخل فصل مع وجود استغاثة المعلمة، حيث ظهر صوتها خلف الكاميرا تستغيث وتطلب النجدة.

كيف تحركت تعليم الإسكندرية ؟

من جانبه .. قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جار التحقيق في الفيديو المتداول الذي يظهر استغاثة معلمة من إهـانة طلابها لها داخل الفصل بمدرسة عبد السلام المحجوب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أنه جار فحص الواقعة وتحديد صحتها

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب حال ثبوت الواقعة.

اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أولياء الأمور الإسكندرية مُعلّمة

