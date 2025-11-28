حسين شريف يعود لرئاسة شركة إيركايرو

أعلنت شركة AirCairo عن تعيين حسين شريف رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، خلفًا للكابتن أحمد شنن، الذي قدمت له الشركة خالص الشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة الماضية.

يمتلك حسين شريف خبرة طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الطيران، وقد ارتبط اسمه بأكبر فترات التطور والنمو داخل AirCairo، حيث شهدت الشركة خلال قيادته السابقة توسعًا غير مسبوق في الأسطول وتحسنًا في الأداء التشغيلي والمالي.

تأتي عودة حسين شريف لتعزيز مسيرة التوسع وتطوير رؤية مستقبلية طموحة تقود AirCairo نحو مستويات أعلى من الكفاءة والريادة في قطاع الطيران.