باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
سفير موسكو بلندن: مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا سرقة
دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة
أوروبا تجهز ردودا سيبرانية ومناورات لمواجهة حرب روسيا الهجينة
لو مادفعتش هنقطع الكهرباء.. حقيقة تلك الرسالة
أوكرانيا: لن نوافق على التنازل عن الأراضي لإنهاء الحرب مع روسيا
سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
نبهت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية فيس بوك المواطنين من الضغط على اي رابط يأتيهم عبر رساىل الهاتف تطلب دفع فواتير متأخرة أو تهدد بقطع الكهرباء. 

وأضافت الشركة في منشورها أن هذه الروابط هي عملية احتيال خطيرة تهدف لسرقة بيانات وحسابات المواطنين. 

ونبهت القابضة عدم 
الضغط  على الرابط، وعدم الرد وحذفه فورًا.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء 

يقدم "صدى البلد" لقرائه، كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون الحاجة لزيارة الكشاف.

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من هذا الرابط .

2 - تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ : بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب : بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

3: يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.


يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.
إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.


وفي بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة


الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن للمشترك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة، ويمكن دفع الفاتورة من خلال  الموبايل
 

