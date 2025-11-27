قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
كدوانى : المنيا تمتلك ثروة زراعية وصناعية واعدة .. وتفتح أبوابها للاستثمار

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية وزراعية وصناعية فريدة تؤهلها لتحقيق طفرة تنموية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المنيا تُعد واحدة من أهم محافظات الصعيد الواعدة بثرواتها المتنوعة ومواردها غير المستغلة بالشكل الكامل حتى الآن.

وقال المحافظ خلال مشاركته في مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية إن المنيا تقع على 4 محاور رئيسية بطول 165 كم، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا متميزًا قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ودعم قدرة المحافظة على خلق تكتلات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح اللواء كدواني أن المنيا، باعتبارها محافظة زراعية كبرى، تمتلك إنتاجًا زراعيًا ضخمًا يمكن تعظيم الاستفادة منه صناعيًا، مؤكدًا أن المحافظة تُعد من أكبر المنتجين والمصدّرين لمحصول البطاطس، حيث يتم تصدير 100 ألف طن سنويًا، إلى جانب ريادتها في زراعة البصل والثوم، بما يفتح المجال أمام المستثمرين للتوسع في إنشاء مصانع تجفيف البصل والثوم بأساليب حديثة ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار المحافظ إلى أن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة تحتاج إلى دفع أكبر في مجال التصنيع الزراعي، خاصة في قطاع النباتات الطبية والعطرية، الذي يؤهل المنيا لإنشاء مصانع للزيوت العطرية والطبية بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات.

كما شدد على ضرورة توفيق أوضاع منتجي العسل الأسود الذين يعملون بصورة متفرقة، لتعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، والذي يتم تصدير 35% منه سنويًا، مؤكدًا أن دمجهم في منظومة إنتاج حديثة سيسهم في رفع الجودة وزيادة القدرة التنافسية.

وأضاف كدوانى أن المحافظة تزخر بمنتجات استراتيجية أخرى مثل القصب والعنب، وهما من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة، ولديهما فرص قوية للدخول في سلاسل صناعية متقدمة قادرة على خلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات.

واختتم اللواء كدواني كلمته بالتأكيد على أن المنيا مفتوحة للاستثمار، وتعمل على توفير البنية الأساسية وتسهيل الإجراءات، بما يجعلها واحدة من أهم الوجهات الواعدة للمستثمرين في مجالات الصناعات الزراعية والتحويلية، داعيًا القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها المحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا مزايا اقتصادية الاستثمار

