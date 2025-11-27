تجديد عقد ديانج في الأهلي | إعلامي يعلن خبرا مثيرا

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، عقد حديثًا وديًا مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج على هامش مران الفريق اليوم.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، عن المصدر أن عبد الحفيظ أبلغ ديانج بوجود جلسة رسمية سيتم عقدها معه عقب مباراة الجيش الملكي من أجل مناقشة تجديد عقده وتمديده لفترة أطول، في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة ياس توروب باستمراره داخل الفريق.

وأشار الغندور إلى أن عبد الحفيظ نقل للاعب رغبة المدرب الواضحة في بقائه، مؤكدًا أن تجديد عقده يُعد من أولويات قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة حسم الخطوط العريضة للعقد الجديد، تمهيدًا لإنهاء الاتفاق بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة.