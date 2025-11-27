بورتو يكتسح نيس بثلاثية ويواصل التألق في الدوري الأوروبي

حقق فريق بورتو البرتغالي انتصارًا عريضًا على نظيره نيس الفرنسي بنتيجة 3–0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، ليؤكد الفريق البرتغالي تفوقه ويواصل نتائجه القوية في المسابقة.

وبدأ بورتو المباراة بقوة شديدة، حيث نجح جابري فيجا في تسجيل الهدف الأول بعد مرور دقيقة واحدة فقط من صافرة البداية، مستغلًا حالة تركيز مبكر وترتيب هجومي مفاجئ أربك الدفاع الفرنسي منذ اللحظات الأولى.

تعزيز النتيجة

وفي الدقيقة 33 عاد اللاعب نفسه ليعزز التقدم بهدف ثانٍ لبورتو بعد هجمة منظمة انتهت بتسديدة دقيقة داخل الشباك، ليضع فريقه في موقف مريح قبل نهاية الشوط الأول ويمنح نيس ضغطًا مضاعفًا في محاولة للعودة.

سيطرة بورتو

واستمرت سيطرة بورتو على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، حتى جاءت الدقيقة 61 التي احتسب خلالها الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق البرتغالي، تقدم لها سامو أوموروديون وسجل الهدف الثالث بثبات، ليحسم المواجهة تمامًا ويرفع غلة فريقه إلى ثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز الكبير، يواصل بورتو تعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة الدوري الأوروبي، بينما يجد نيس نفسه أمام حسابات معقدة قبل ختام مرحلة المجموعات.