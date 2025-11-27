إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس إنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووضع شروط الأمن بدءا بالأمن الغذائي.

إعمار غزة

وأكد وزير الخارجية الإسباني، أنه يجب التفكير في إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن تحت إدارة فلسطينية بالضفة أو في غزة.

وأشار ألباريس، إلى أن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار بغزة أو لبنان وانتهاك السيادة غير مقبولة.

وفي سياق آخر، أوضح أن أي اتفاق سلام أو مفاوضات بأوكرانيا يجب أن تبدأ بوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط، ولا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي دون حضور الأوروبيين على الطاولة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن اليوم الخميس أن الوفدين الأوكراني والأمريكي سيجتمعان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة الضمانات الأمنية في اتفاق سلام محتمل عقب محادثات جنيف.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي عبر الفيديو: "سيجتمع فريقنا، مع ممثلين أمريكيين، في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب وجهات النظر حول النقاط التي توصلنا إليها نتيجة (محادثات) جنيف، بما يُمهد الطريق نحو ضمانات السلام والأمن".