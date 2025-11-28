قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

القومي للطفولة: مصلحة الأسرة فوق الجميع.. وتغليظ عقوبات انتهاك الأطفال قيد التنفيذ
قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم كثيرا بالطفل وتجسد هذا في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة وتبعيته لرئاسة الجمهورية.

50 ألف عبوة شهريا .. الصيادلة تكشف سبب أزمة بنج الأسنان
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، وجود أزمة ونقص في بنج الأسنان خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يعتمد على ثلاث شركات فقط لإنتاج هذا النوع من البنج؛ شركتان محليتان بالإضافة إلى شركة ثالثة مستوردة.

فتح: قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال واسعة لمئات الفلسطينيين بالضفة
قال الدكتور  ماهر النمورة متحدث باسم حركة فتح، إنّ ما تشهده الضفة الغربية حالياً «حرب حقيقية» تُشن ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خصوصاً في شمال الضفة الغربية.

مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال
أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض "أعلن كنائب في البرلمان القادم أنه سأكون مع زملائي للتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال خاصة أن العقوبات الحالية غير رادعة وكل من تسول له نفسه والتحرش بطفل لا بد أن يتم معاقبته بشكال رادع".

القابضة للأدوية: سيتم إنتاج الأدوية البيولوجية في مصر قريبا
أكد الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، أننا نستهدف تنفيذ متطلبات التصنيع الجيد لضمان دواء آمن وفعال وقمنا بتطوير الـ 9 مصانع التابعة للشركة القابضة .


الرئيس السوري: يستحيل يكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن بقية البلاد
 

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد غير قابلة للتجزئة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
“نحمي مصالحنا المائية ولا فيروسات منتشرة في مصر”.. رسائل قوية أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.


التخطيط: لأول مرة نصل إلى ليالي سياحية هي الأعلى في تاريخنا

صرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأننا حققنا لأول مرة أعلى عدد ليالي سياحية في تاريخنا، حيث وصل العدد إلى 5 ملايين سائح.


مدبولي: تركيزنا الآن قائم على كيفية بدء شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التحية والتقدير للمصريين على تحمل الفترات الصعبة التي مرت بها مصر أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .

