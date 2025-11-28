أخبار بني سويف| غلق 4 معامل بدون ترخيص.. إزالة 1460 حالة تعد على أملاك الدولة.. وفصل الكهرباء عن عدة مناطق

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

غلق 4 معامل بدون ترخيص ومركزين للجلدية والبشرة في حملة بـ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وبالتنسيق مع فرع جهاز حمايه المستهلك ببني سويف برئاسة أحمد دهشان رئيس فرع الجهاز

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بـ بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار غداً الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري،عن عدد من المناطق والشوارع والجهات والمصالح الحكومية بمدينة بني سويف_العاصمة_ لمدة تتراوح ما بين: ساعة ونصف إلى 3 ساعات ، بسبب أعمال صيانة للوحة التوزيع بشارع عبد السلام عارف

وبحسب البيان الوارد من هندسة المدينة ، فقد تقرر قطع التيار الكهربائي (من 7 صباحا حتى 8.30صباحاً)عن (منطقة الأباصيري /أبراج بانوراما مكة / شارع امتداد الأباصيري إلى الدائري /منطقة خلف الحزب /برج جاردن مكة /المنطقة بجوار السجل المدني / تقسيم الروضة/ برج عمار بشارع الروضة / برج العزيزية/عرفة ماركت/ برج ديارنا/ المنطقة خلف رنين/ التلفزيون /مساكن الإيواء بشارع الروضة/ شارع الروضة/ برج السراج هايتس/تقسيم الدولي المنطقة خلف اريال التلفزيون/مستشفى الحميات/ ش حلمي الملط ناحية مستشفى الحميات/ ش الروضة /مكتب البريد بالحميات/ مديرية التموين/منطقة القاضي /ميدان الحمام/ أمام أبراج الأوقاف)

محافظ بني سويف: إزالة 1460 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى نوفمبر 2025، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير ،لإدارة الأملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" منذ بداية المرحلة في 4 من شهر أكتوبر الماضي حتى 25 نوفمبر الجاري" وصل إلى 1460حالة (360 حالة أملاك دولة+ 1100زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية