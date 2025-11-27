سكرتير بني سويف يتابع الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة الموحدة

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس السكرتير العام اللواء حازم محمد عزت ، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء،وذلك بحضور:مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)،وأعضاء اللجنة من :الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية

.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع"ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 26 نوفمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 493شكوى، تم الرد على 488منها وجار فحص 5 شكاوى ، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقي 55شكوى والرد على 53 شكوى وجار بحث 2 شكوى متبقية.

وقد أكد السكرتير العام الالتزام بتكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"بسرعة التعامل مع الشكاوى،التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وكافة القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على جميع الشكاوى