الوزراء: زيادة أرباح النصر للسيارات.. والإسكندرية ستدخل التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن زيادة أرباح شركة النصر للسيارات بعد عودتها للعمل مرة أخري

وأشار رئيس الوزراء أن مصر وقعت عدد من الاتفاقيات مع الجانب الإيطالي لإنشاء ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فنية مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي اهتمام بالغ بالتعليم الفني .

وحول الرعاية الصحية وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بها، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته أمس في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد

وقال مدبولي : نحن مستمرون كحكومة في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية والمراحل الأخرى، انطلاقا من أن هذه المنظومة يتم تنفيذها لصالح جميع المصريين.

وأضاف رئيس الوزراء أن سيتم دخول محافظة الإسكندرية ضمن المنظومة مشيرا الي ان بعد دخول المحافظة في المنظومة سيكون دخل المنظومة ربع سكان مصر .