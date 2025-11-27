المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم

بدأت محافظة الجيزة رسميًا تطبيق المرحلة الأولى من منظومة السيارات البديلة للتوك توك “كيوت"، وذلك من خلال تشغيل سيارات صغيرة أكثر أمانًا وحضارية في عدد من المناطق، شملت حي الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر.

وتمثل هذه الخطوة بداية خطة أوسع لتطوير منظومة النقل الخفيف وتحسين السيولة المرورية داخل الأحياء.

تشغيل المرحلة الأولى في حي الهرم

انطلقت أولى رحلات التشغيل في شوارع حي الهرم، حيث ظهرت السيارات الجديدة التي تأتي كبديل حضاري للتوك توك ضمن منظومة نقل مخططة تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الازدحام المروري الذي كان يسببه التوك توك لسنوات طويلة.

تعريفة الركوب تبدأ بـ10 جنيهات

تعريفة ركوب السيارة البديلة للتوك توك داخل حي الهرم تبدأ من 10 جنيهات، مع إمكانية زيادة القيمة حسب المسافة التي يقطعها الراكب، وهي قيمة ركوب التوكتوك .

وعن لون السيارات الجديدة في حي الهرم فهو اللون الأصفر، لتسهيل التعرف عليها وتمييزها عن مركبات النقل الأخرى.

جهود المحافظة لإيجاد بديل حضاري

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية للتوك توك لما يتسبب به من مشكلات، أبرزها إعاقة المرور وعدم توافر بيانات دقيقة عن السائقين، مما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء.

وأشار إلى أن السيارات الجديدة تأتي كحل حضاري يهدف إلى تحقيق انضباط مروري وتعزيز عوامل السلامة للمواطنين.

تعميم التجربة تدريجيًا

أكد محافظ الجيزة أن تطبيق منظومة المركبات البديلة يتم حاليًا في المرحلة الأولى داخل أحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، على أن يتم تقييم التجربة ميدانيًا ورصد الملاحظات للتعامل معها قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة خلال الفترة القادمة.

تطوير منظومة النقل الخفيف

أوضح النجار أن المحافظة تستهدف تطوير منظومة النقل الخفيف بشكل شامل، بما يضمن تحسين المظهر الحضاري للشوارع وتعزيز قدرة المواطنين على التنقل بشكل آمن ومنظم.

ولفت إلى أن فرق المتابعة الميدانية ستكون متواجدة بشكل مستمر لمراقبة الالتزام بالتطبيق والتدخل الفوري لمعالجة أي عقبات.

ردود فعل المواطنين على السيارات الجديدة

عبّر عدد من سكان حي الهرم عن رضاهم وسعادتهم ببدء تشغيل السيارات البديلة للتوك توك، مؤكدين أنها أكثر أمانًا وانضباطًا، كما أنها وسيلة حضارية تتماشى مع التطور الذي تستهدفه الدولة.

وأشار بعض المواطنين إلى أن تعريفة الركوب مناسبة وفي بعض الحالات أقل من تعريفة التوك توك، خاصة عند قطع مسافات قصيرة داخل نطاق الحي.

توقعات بتوسع التجربة في الأيام المقبلة

تؤكد المؤشرات الميدانية أن التجربة الجديدة ستشهد توسعًا تدريجيًا، في ظل التفاعل الإيجابي من المواطنين، وحرص المحافظة على تطوير منظومة نقل حديثة وآمنة، تتناسب مع احتياجات الأحياء المزدحمة مثل الهرم. ومن المتوقع أن تبدأ خطوات التعميم على نطاق أوسع فور انتهاء المرحلة الأولى بنجاح وتقييم نتائجها.

بيع وترخيص السيارات الجديدة بديل التوكتوك

استعرض محافظ الجيزة الخطوات التنفيذية الجارية لمنظومة استبدال مركبات التوكتوك بالسيارة الحضارية الصغيرة، مشيرًا إلى أن حي العجوزة تلقى في اليوم الأول للإعلان عن المنظومة 64 طلبًا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال.



وأوضحت الجهة المسوقة أن 34 مركبة جديدة بيعت بالفعل، وتم تسجيل وترخيص 9 سيارات منها في حي الهرم خلال ساعات قليلة من بدء الطرح، في خطوة تؤكد الإقبال الكبير على المنظومة الجديدة.

برامج التمويل الميسر للمركبات الجديدة

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة وفرت حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة، بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى برنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على المركبات الجديدة وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح المحافظ أن المواطنين يمكنهم إدخال مركبات التوك توك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها، مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.



مواصفات المركبة البديلة للتوك توك

تتمثل المركبة البديلة في سيارة صغيرة قادرة على الحركة في الشوارع الضيقة، وتعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين، وتقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، كما أنها مرخصة رسميًا كسيارة أجرة من خلال الإدارة العامة للمرور، مما يضمن تسجيل جميع بيانات السائق والمركبة ومكان تواجدها، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن السيطرة على حركة المركبات في الشوارع.

الحوافز المالية لأصحاب التوك توك

أوضح محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن المحافظة ستقدم حوافز لأصحاب التوك توك عند استبدال مركباتهم بالسيارة الجديدة، حيث سيتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مشتري بعد استكمال إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة، بالإضافة إلى دعم يصل إلى 1000 جنيه في رسوم الترخيص، ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى نحو 11 ألف جنيه، بما يشجع المواطنين على الانتقال إلى المركبات البديلة.

مراحل التطبيق وأماكن البداية

أشارت المحافظة إلى أن المنظومة ستطبق تدريجيًا بدءًا من أحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقي قطاعات الجيزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإحلال التدريجي لاستبدال التوك توك بسيارات حضارية صديقة للبيئة وآمنة، بما يسهم في تحسين منظومة النقل في المحافظة.

سيارة "باجاج كيوت" البديلة للتوك توك

تتمثل أهم ميزات السيارة "كيوت" في قدرتها على نقل أربعة أفراد، وإمكانية التنقل بسهولة داخل الشوارع الضيقة، وتعمل بمحرك رباعي الأشواط بسعة 217 سي سي وقوة 13 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم/ساعة.

كما تبلغ أبعادها 2752 مم طولًا، و1312 مم عرضًا، و1652 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات 1925 مم وخلوص أرضي 180 مم، وتأتي بأربعة عجلات وأحزمة أمان للركاب.

كم سعر السيارة بديل التوك توك في مصر؟

أكدت المحافظة أن سعر السيارة "كيوت" لن يتجاوز 200 ألف جنيه، مما يجعلها أرخص بديل حضاري وآمن للتوك توك.

كما تم توفير برامج تمويل وتسهيلات سداد للراغبين في الانضمام إلى المنظومة الجديدة، ما يتيح لكل المواطنين فرصة الحصول على مركبة حضارية بأسعار ميسرة.

