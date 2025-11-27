كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت

يستعد منتخب مصر لخوض مباريات كأس العرب 2025 بمواجهة منتخب الكويت.

وتنطلق مباراة الجولة الأولى يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساءً.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

قائمة منتخب مصر الثانى في كاس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني – كريم العراقي - هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل - يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.