كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت

يستعد منتخب مصر لخوض مباريات كأس العرب 2025 بمواجهة منتخب الكويت.
وتنطلق مباراة الجولة الأولى يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساءً.
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب
الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.
الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.
الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.
قائمة منتخب مصر الثانى في كاس العرب
حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.
خط الدفاع: أحمد هاني – كريم العراقي - هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل - يحيى زكريا – كريم فؤاد.
خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.
خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.