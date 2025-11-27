جهاز العاشر من رمضان يكثّف حملات النظافة والتجميل

في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة، كثّف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، جهوده الميدانية لتنفيذ حملات موسعة للنظافة والتجميل بعدد من الأحياء، بهدف تعزيز المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملات أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الردش من الطرق والمحاور الرئيسية والمجاورات السكنية في كل من الحي الرابع (البنفسج) والحي الثاني عشر (الزمرد)، إلى جانب تنفيذ عمليات الكنس والتجريد اليومية، ورش وتعقيم صناديق القمامة لضمان بيئة نظيفة وصحية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الحملات تأتي ضمن برنامج عمل متكامل يستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل في مختلف قطاعات المدينة، مشيرًا إلى أن جهاز العاشر من رمضان يعمل باستمرار على متابعة الأحياء والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات ميدانية، بما يحقق رؤية الدولة نحو مدن حضارية ومستدامة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الأعمال الميدانية لرفع الإشغالات وتقليل المظاهر العشوائية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، تحقيقًا لمشهد حضاري يليق بحجم المدينة ومكانتها كأحد أهم المراكز العمرانية والاستثمارية في مصر.