سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

تصدرت الإعلامية هبة الزياد، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضيةوذلك فور إعلان وفاتها عن عمر يناهز الـ 29 عاما.

أكدت مصادر مقربة من الإعلامية هبة الزياد أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ مما أثار حالة كبيرة من الحزن وسط المقربين و الأصدقاء.

أسباب الموت المفاجئ

الوفاة القلبية المفاجئة هي توقف نشاط القلب تمامًا بسرعة ودون توقع. وبعدها يتوقف التنفس وتدفق الدم على الفور. وخلال ثوانٍ، يفقد الشخص الوعي ويفارق الحياة.

تختلف الوفاة القلبية المفاجئة عن توقف القلب المفاجئ. فتوقف القلب المفاجئ هو الفقدان المفاجئ لنشاط القلب نتيجة حدوث اضطراب في نظم القلب. ويمكن إنقاذ حياة المريض إذا قُدِّمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.

يمكن أن تسبب مشكلات القلب التي لم تشخص مثل أمراض القلب الوراثية الوفاة المفاجئة لدى المراهقين والشباب. وقد تؤدي مشكلة في القلب لم تكتشف إلى وفاة شاب فجأةً أثناء ممارسة نشاط بدني مثل الرياضات التنافسية. لكن من الممكن أن تحدث الوفاة القلبية المفاجئة دون ممارسة أي نشاط أو خلال ساعات النوم.

هل يمكن الوقاية من حالات الوفاة المفاجئة لدى الشباب؟



أحيانًا. إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بتوقف القلب المفاجئ، فقد يخبرك اختصاصي الرعاية الصحية بعدم ممارسة الرياضات التنافسية.

وحسب الحالة الصحية الكامنة، قد يُوصى بأخذ أدوية أو إجراء جراحة لتقليل خطر الموت المفاجئ. على سبيل المثال، يمكن زرع جهاز في الصدر يُسمى مقوّم نظم القلب ومُزيل الرَّجَفان القابل للزرع (ICD). يتحقق هذا الجهاز من نظم القلب باستمرار. وفي حال حدوث تغيُّر في نظم القلب يهدد الحياة، يُرسل جهاز مقوّم نظم القلب ومُزيل الرجفان القابل للزرع صدمات كهربائية لاستعادة النظم الطبيعي للقلب.

يتوفر في كثير من مراكز التدريب الرياضية جهاز محمول يُسمى مُزيل الرَّجَفان الخارجي الآلي (AED). ويُستخدم مُزيل الرَّجَفان الخارجي الآلي لعلاج شخص أُصيب بتوقف القلب. حيث يرسل الجهاز صدمات كهربائية تساعد على استعادة نظم القلب الطبيعي. ولا يلزم الحصول على تدريب لاستخدام هذا الجهاز. بل سيوجهك الجهاز إلى كيفية الاستخدام، فهو مبرمج على عدم إرسال الصدمة الكهربائية إلّا عند الضرورة.

المصدر: mayoclinic.