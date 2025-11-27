دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

شهد الوسط الإعلامي خلال الساعات الماضية صدمة بعد الإعلان عن وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أعقبه سكتة قلبية أنهت حياتها في لحظات، دون أي مقدمات أو معاناة مرضية سابقة.

وبحسب مصادر مقربة من الراحلة، فإن هبة الزياد لم تكن تعاني من أي أعراض صحية خلال الأيام الماضية، وكانت تمارس حياتها المهنية بشكل طبيعي، إلا أن الوفاة جاءت فجائية تمامًا.

وأكدت المصادر أن الراحلة هبة الزياد، لم تتمكن من تسجيل حلقة برنامجها الأخير الأسبوع الماضي، وهو ما أثار وقتها تساؤلات حول غيابها المفاجئ، قبل أن تتضح الصورة اليوم بخبر وفاتها.

وتعد هبة الزياد، من الوجوه الإعلامية البارزة التي قدّمت برامج مؤثرة ومتنوعة، وارتبط بها الجمهور بسبب أسلوبها الإنساني وقربها من الناس، لتترك برحيلها فراغًا كبيرًا في الساحة الإعلامية، وقد شيع جثمانها منذ ساعات، بينما سيقام العزاء غدا في كفر الدوار.

وقبل قليل، أعلن الحساب الرسمى للإعلامية الشابة هبة الزياد عبر فيسبوك، عن وفاتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكتب المنشور عبر صفحة هبة الزياد، منذ قليل: “لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد فى ذمة الله”.

رئيسة قناة الشمس تنعى هبة الزياد

ونعت سميرة الدغيدي مالكة قناة الشمس، وفاة الإعلامية هبة الزياد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا هبة الخبر صدمة كبيرة”.

وأضاف: “لسه فاكرة آخر مرة قعدنا نتكلم عن البرنامج وانتي محضّرة عشرين حلقة، ولما قولتلك عشرين حلقة هتناقشيهم دلوقتي ضحكتي وقلتي بثقة أستاذة أنا أسبوع وأكون مجهزة 1000 حلقة برنامج البروفيسورة ده حلمي من سنين”.

وتابعت: "كان كلك طاقة إيجابية وحماس وعندك أحلام كتير نفسك تحققيها حبيبتي متغليش على اللي خلقك أسأل الله أن يرحمك رحمة واسعة ويجعل مثواكي الجنة ويصبر قلب والدتك على فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون".